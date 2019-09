Pavia: esplosione in raffineria Eni, nessun ferito**

Milano, 17 set. (AdnKronos) - Questa mattina intorno alle 6.35 si è verificata un'esplosione alla raffineria dell'Eni di Sannazzaro de Burgondi, in provincia di Pavia. Un forte boato, seguito da fiamme e fumo nero, ha svegliato i cittadini e il Comune ha attivato le procedure interne per casi di emergenza, ma al momento non c'è nessun ferito, fanno sapere dal Comune.

"È stato attivato l'allarme interno Eni e ora sta rientrando. Nessun ferito, tutto sotto controllo. Vi terremo aggiornati", spiega una nota della cittadina.