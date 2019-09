Pa: Dadone, 'con Appendino primo confronto su misure Torino e altre città'

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Bello salutare oggi chiara_appendino venuta al ministero dal nostro amato Piemonte per un primo confronto sulle misure da prendere in modo da rendere più efficiente la macchina comunale di Torino e, in generale, delle città italiane". Così in un tweet il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone dopo l'incontro con il sindaco di Torino, Chiara Appendino.