Milano: concerti e Frecce tricolori a Linate prima della riapertura

Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un evento senza precedenti con concerti e performance delle frecce tricolori per rendere omaggio allo scalo di Linate prima della riapertura ufficiale, confermata il 27 ottobre. E' il MilanoLinateShow, che si terrà il 12 e 13 ottobre dalle 10 alle 23.

L'aeroporto, mai usato finora per spettacoli di queste dimensioni, ospiterà oltre alle performance musicali, spettacoli di cabaret, laboratori per bambini, mostre ed esposizioni. Sabato si esibiranno i Rockin’1000, e saranno ospiti d’eccezione i Subsonica e Manuel Agnelli, che si esibiranno insieme alla rock band. Altro appuntamento è l’Air Show 2019, organizzato e curato da Aero Club Milano, cno le manovre acrobatiche in cielo delle migliori pattuglie aeree e performer italiane ed europee. Sarà domenica, dalle 14.30 alle 17.30, (sabato si potrà assistere alle prove generali) lo spettacolo suggestivo delle Frecce Tricolori.

Per l’occasione, l’Aeronautica Militare e l’Aero Club Milano esporranno alcuni aerei storici, tra i più rappresentativi della storia del volo a Miano e del panorama europeo, lungo la pista minore dell’aeroporto. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono attesi i comici di Zelig e un concerto di Cristina D’Avena. A ingresso gratuito, ai lati della pista, un’area ad hoc ospiterà 70 food truck provenienti da tutta Europa.