Governo: Salvini, 'modello è Urss, Venezuela, Cuba e Cina'**

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "L'odio per la proprietà privata, per l'impresa privata, per la scuola privata, per i lavoratori del privato. Evidentemente hanno l'Unione sovietica o il Venezuela o Cuba o la Cina" come loro modello. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, riferendosi all'ipotesi di una tassazione sui prelievi in banca.

"Sì, la Cina -ha aggiunto- Di Maio è tanto affascinato dalla Cina, è tanto legato alla Cina, ha preso come capo di Gabinetto quello che era ambasciatore italiano in Cina".