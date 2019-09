Enna: spara alla giovane convivente che ora è fin di vita, arrestato

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - La compagna vuole tornare in Romania con la figlioletta ma l'uomo, di 64 anni, le spara diversi colpi di pistola e la ferisce gravemente. E' accaduto a Villarosa, nell'ennese. La donna, una romena quarantenne, è in fin di vita. A sparare è stato il convivente, Gaetano Giannotto, 64 anni, che è stato arrestato. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro a Catania.