Atlantia: azienda, accordo su incentivo a esodo 13 mln (3)

(AdnKronos) - Pertanto, ai sensi dell’apposita disciplina Consob e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società, la transazione si configura come una operazione con parte correlata – di minore rilevanza – su cui, come anticipato, ha espresso parere favorevole il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate. Si ricorda che Castellucci ricopriva la carica di componente del Comitato Nomine istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di Atlantia. Sulla base delle informazioni disponibili, si segnala che Castellucci è titolare di n. 340.388 azioni di Atlantia.