Sgarbi: "Franceschini? Quel posto è mio, al ministero tutti miei supplenti"

Benevento, 16 set. - (Adnkronos) - "E' cambiato il governo, siamo in piena controriforma, è tornato Franceschini. Posso dire una frase divertente che mi ha detto una persona del Pd 'Noi siamo bravissimi a governare quando perdiamo'. Sia Gentiloni, Letta, Franceschini avevano perso. Franceschini ha perso a Ferrara dove io ho vinto le elezioni: è meraviglioso. E quindi abbiamo un governo dei perdenti". E' il commento di Vittorio Sgarbi, a Benevento per visitare l'evento multimediale organizzato al teatro romano, sul nuovo governo.

"Franceschini mi piace? - chiede rispondendo all'Adnkronos - Certo si troverà, come ha già fatto, a dovere contrastare quello che ha fatto il suo successore quindi è veramente una controriforma. Però devo anche dire che quando l'ho visto in Parlamento, dopo che avevano perso le elezioni, mi ha detto che la cosa che gli sarebbe piaciuta di più in tutta la sua vita era fare il ministro"."Quindi - prosegue - quando ha favorito il collegamento con i Cinque Stelle, ed è stato quello insieme a Renzi più deciso in questo accordo, evidentemente ha chiesto in cambio di tornare al posto di cui aveva nostalgia. Il che prova che almeno qualcuno per i beni culturali ha affetto. Anche se è un fatto personale, in questo caso. Tanto quel posto è mio, sono tutti supplenti miei".