Rifiuti: emergenza Bellolampo, attivato tavolo tecnico Comune Arpa e Rap

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Attivato un tavolo tecnico fra Arpa, Comune e Rap per arrivare "entro poche ore" ad individuare soluzioni urgenti che permettano di scongiurare il rallentamento della raccolta del rifiuti a Palermo. E' questo l'esito dell'incontro di stamattina tra l'assessore all'Ambiente Giusto Catania e il direttore generale dell'Arpa Francesco Carmelo Vazzana.

Allo studio tre interventi: la possibilità di utilizzo di rifiuti biostabilizzati misti al 50% con terra e inerti per il rimodellamento finale della VI vasca esaurita; l'utilizzo per sei mesi di un impianto mobile di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti nell'area di Bellolampo, già in passato utilizzata da Ecoambiente; e l'utilizzo dell'area di stoccaggio degli inerti per i rifiuti già trattati. "Abbiamo ribadito la necessità e la volontà di una maggiore collaborazione e sinergia istituzionale, così come di una maggiore celerità di tutte le procedure" ha sottolineato Catania.