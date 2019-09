Pd: Margiotta, 'non è momento scissioni e divisioni'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Sono convinto che questo Paese abbia bisogno di un esecutivo che guardi al lungo periodo e sia capace di dare risposte efficaci e concrete ai cittadini, imprimendo un reale cambiamento di passo. In questo senso, è indispensabile un Pd forte, unito e coeso. Non è il momento di scissioni e divisioni che non sarebbero comprese in alcun modo dai nostri elettori. L’Italia ora va governata”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore Margiotta.