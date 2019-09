Pd: Letta, 'scissione Renzi? Non ha senso logico e non è credibile'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Una scissione nel Pd? "Non sono minimamente preoccupato, la ritengo una cosa non credibile. Non c'è alcuno spazio per una scissione a freddo, e parlare di separazione consensuale non ha senso". Lo dice l'ex premier Enrico Letta ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.

"Renzi è stato tra quelli che hanno fatto un lavoro molto importante per arrivare a questa soluzione politica - dice a proposito della nascita del governo giallorosso - e ora che questa soluzione politica c'è la rottura avviene perché non c'è un ministro di Pontassieve? Francamente mi sembra difficile spiegarlo agli italiani, e siccome Renzi è intelligente lo sa benissimo. Fare la scissione non ha senso logico. Non so perché la evocano di continuo, ma in questo momento non è credibile. Salvini dov'è saltato? Sull'arroganza. Gli italiani lo hanno visto come uno che non aveva chiaro il fatto che se punti a palazzo Chigi è per servire il Paese, non per servirti del Paese. Qui c'è bisogno da parte di tutti di unità e umiltà".