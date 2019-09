Palermo: sequestrano 24enne, tre arresti a Capaci

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Tre palermitani di 42, 27 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per il sequestro di un giovane di 24 anni avvenuto a luglio, a Capaci. I tre, per cui sono stati disposti i domiciliari, sono accusati di sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un cittadino che aveva visto il giovane, palermitano da poco trasferitosi a Capaci, essere aggredito e caricato con la forza in macchina dai tre. Il giovane è stato poi liberato a Palermo.