Manovra: Castelli, 'scontrino elettronico aiuterà lotta evasione Iva'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Questo Governo ha chiarissima la volontà di ridurre la pressione fiscale. I soldi da recuperare sono moltissimi. Per molti mesi abbiamo lavorato, e credo entrerà nella Manovra, al grande tema della lotta all’evasione Iva sui carburanti e nel mondo dell’hi-tech". Lo ha detto a Sky TG24 Economia il viceministro all’Economia Laura Castelli.

"Ci sono - rileva - le cosiddette frodi ‘carosello’ che sono state stimate in più di sei miliardi di euro da recuperare. Inseriremo tutta una serie di norme per fare esattamente questo. Sono moltissimi denari che spesso alcuni sistemi non sono riusciti a far emergere. In questo anno e mezzo sono cominciati a venire fuori un po’ di soldi. Lo scontrino elettronico, insieme alla fatturazione elettronica, aiuterà ancora di più questo processo. Abbiamo confermato nella manovra l’introduzione dello scontrino elettronico".