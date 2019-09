Governo: Maroni, 'anche se dura per Salvini non sarà boomerang, come Bossi nel '95'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Se il governo M5S-Pd "va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d'acqua con sé, non c'è dubbio". Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.

L'esecutivo giallorosso, per l'ex governatore lombardo, "potrebbe durare se riesce a fare due cose: mettere a frutto i crediti che ha maturato nei confronti dell'Europa -in tema di flessibilità sui conti e in tema di immigrazione, facendo adottare il meccanismo di 'riparto automatico'- allora fa due cose che possono pesare sul consenso popolare che adesso è ancora molto basso. Se non ci riesce, se la maggioranza va in crisi e cominciano a litigare di nuovo, se in Umbria perdono, non penso che avrà vita lunga".

Ma per Salvini "nessun boomerang. Anche nel '94 si diceva, con la fine del governo Berlusconi, che la Lega sarebbe sparita e Bossi era dato per finito, ma quando si tornò alle urne la Lega ebbe il suo massimo storico, superando il 10. Ora la partita più interessante - per Maroni, che esclude un suo ritorno in politica - è cosa accadrà nel centrodestra, se Fi ci sarà ancora. Lo spazio per il centrodestra c'è, perché in Italia la maggioranza del consenso è per il centrodestra, ma il centrodestra che ho vissuto io non c'è più, si affacciano soggetti nuovi. Quindi si vedrà...".