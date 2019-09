Fisco: Castelli, 'ok con Confindustria su incentivi per pagamenti carte'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Sugli incentivi per i pagamenti con le carte "sono molto d’accordo con Confindustria. Aggiungo che si può fare meglio del credito d’imposta, che arriva molto in ritardo, ma con le tecnologia attuale si può permettere un recupero mensile dell’incentivo. Il processo tecnologico innovativo ci permette di fare molto meglio di quello che immaginiamo". Così a Sky Tg24 Economia il viceministro all’Economia Laura Castelli commentando la proposta di Confindustria di un credito di imposta del 2% per i pagamenti con carte di credito o debito.