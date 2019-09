Agrigento: nube nera su Licata, spento incendio ex mattatoio

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - E' stato spento dopo diverse ore l'incendio scoppiato oggi nell'ex mattatoio di Licata (Agrigento) da dove si è sprigionata una grossa nube nera. I vigili del fuoco, arrivate da diverse città della Sicilia, hanno domato le fiamme che sono divampate per motivi da accertare. In fumo centinaia di mastelli per la raccolta differenziata. La Procura di Agrigento, che ha aperto una inchiesta, ha inviato sul posto i carabinieri forestali.