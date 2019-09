Venezia: Franceschini, 'mai più grandi navi davanti a San Marco'

Venezia, 13 set. (AdnKronos) - “Si è perso troppo tempo. Il mondo guarda stupefatto, come qualsiasi viaggiatore che arriva a Venezia e vede passare queste navi enormi, alte venti metri, a poche decine di metri da piazza San Marco. Il problema va assolutamente risolto. Sono stati fatti molti studi negli anni, quindi le soluzioni, tra cui scegliere, sono disponibili. Coinvolgeremo tutti ma dobbiamo decidere molto, ma molto in fretta. Ho preso un impegno: entro la fine del mandato di questo Governo le navi non passeranno più davanti a San Marco. Mai più navi davanti a San Marco, naturalmente non domani, ma dovremo fare molto in fretta e l’impegno è entro la fine di questa legislatura.” Così il Ministro Dario Franceschini alla trasmissione di Rai 1 la Vita in diretta.