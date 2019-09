Sud: Provenzano, ‘superare divisioni campanilistiche, hanno avvelenato Paese’

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "La Sicilia deve tornare a produrre e a rivolgersi non solo all’Italia e al nord, superando questa divisione campanilistica tra settentrione e meridione che ha avvelenato la seconda repubblica, ma guardare al mondo intero. Dobbiamo rilanciare le Zes come grande strumento di apertura al Mediterraneo". A dirlo a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo, è stato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.