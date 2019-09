Sud: Provenzano, ‘nessun sindaco deve sentirsi abbandonato’

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "Ho incontrato il sindaco Orlando non solo nella sua veste di primo cittadino di Palermo ma anche come presidente dell’Anci Sicilia. Ho ricevuto una lettera da parte di alcuni amministratori con la richiesta di un incontro. Attraverso Orlando, il presidente dei sindaci siciliani, ho voluto incontrare tutti gli amministratori per inviare un messaggio: nessun sindaco deve sentirsi abbandonato in Sicilia e nel resto del Sud come è avvenuto sinora". A dirlo a Palermo durante un incontro con una delegazione di lavoratori e sindacalisti di Almaviva è stato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.