Prosecco: anche nel veneziano iniziata la vendemmia

Venezia, 13 set. (AdnKronos) - Anche nel veneziano è partita in questi giorni la vendemmia delle uve glera. Sono un migliaio gli ettari nella nostra provincia dedicati alla coltivazione di questa varietà, 300 aziende agricole concentrate per lo più nella Venezia Orientale senza trascurare un numero crescente di aziende nel miranese che hanno i diritti per l’impianto di queste uve.

“Possiamo già esporci nel dire che la quantità di produzione è sicuramente inferiore di almeno un 15% rispetto le precedenti annate, dove la scorsa non fa sicuramente testo per i numeri da record. Purtroppo per alcuni nostri produttori colpiti dagli episodi di grandine di fine luglio e agosto la percentuale si abbassa fino ad un 50% in meno con gravi conseguenze economiche. Tuttavia la qualità delle uve quest’anno si attesta tra le migliori garantendo una produzione di grande eccellenza”, dichiara il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla.