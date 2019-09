Infortuni: Assosistema, bene Catalfo su emergenza formazione e prevenzione (2)

(AdnKronos) - Quello che come Associazione possiamo fare, aggiunge Marchetti, "è diffondere a livello nazionale la conoscenza sul corretto uso dei Dpi per non sottovalutare il rischio all’interno delle nostre imprese. Disponibili sin da subito come Associazione a collaborare per dare forza al piano straordinario sulla Sicurezza oggetto del programma di Governo".

Al tavolo con Inail e Inl, insieme alle organizzazioni sindacali, conclude Marchetti, "è auspicabile, infatti, la presenza anche di una rappresentanza delle imprese di Dpi per coinvolgere in questo modo tutti gli attori legati alla filiera della Sicurezza".