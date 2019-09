Governo: Lusetti, 'linee Gualtieri ci convincono, disponibili a confronto' (2)

(AdnKronos) - Poi, rileva il presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane, "la seconda cosa che mi convince è l'idea delle politiche economiche di Gualtieri che corrispondono molto alle nostre sensibilità: sostenibilità, green economy, crescita sbloccando gli investimenti, scongiuramento dell'aumento dell'Iva che deve scattare a gennaio del 2020, riduzione delle tasse sul lavoro a favore dei lavoratori. Questioni che a noi stanno a cuore e che avevamo già evocate durante gli incontri a Palazzo Chigi di luglio e di agosto. Questioni, queste, che ora ritroviamo, insieme ad altre, nelle linee generali illustrate dal ministro".

Alleanza delle cooperative guarda con favore anche all'archiviazione della 'flat tax' voluta dalla Lega nel primo governo Conte. "Lo abbiamo sempre detto, anche durante i nostri incontri con il Governo precedente a luglio e ad agosto, che la priorità assoluta era la riduzione delle tasse sul lavoro insieme al tema della progressività prevista dalla Costituzione e anche nel rispetto dell'equità sociale". Ora, aggiunge Lusetti, "ribadiamo la nostra disponibilità a confrontarci con il Governo. Da parte nostra c'è la massima disponibilità ad entrare nel merito dei provvedimenti che l'esecutivo intenderà mettere in campo in vista e per quanto riguarda l'elaborazione della Legge finanziaria in difficile contesto economico".

E proprio per quanto riguarda il contesto economico, Lusetti guarda con favore alle decisioni assunte ieri dal presidente della Bce, Mario Draghi. "Di fronte alle difficoltà che si registrano a livello internazionale sul versante economico legato alla guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina e alla situazione tedesca che pesa sull'Europa e sull'Italia, Draghi ha, come in passato, intuito e capito molto bene questa situazione", sottolinea il presidente di Alleanza delle cooperative italiane.