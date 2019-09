Governo: Frate (M5S), 'affrontare subito emergenza precarieto docenti'

Roma, 13 set. (AdnKronos) - "Salvatore Giuliano è stato un ottimo sottosegretario, capace di costruire un dialogo sempre proficuo e sinergico. A lui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con tenacia e passione, grande professionalità e competenza politica. Al Ministro Lorenzo Fioramonti, adesso, spetta il compito di affrontare i problemi che attanagliano la scuola. Occorre farlo con serietà, grande dedizione ed in modo tempestivo, senza irrigidimenti ideologici o scelte personalizzanti". Lo dichiara Flora Frate dei 5 Stelle.

"La prima grande emergenza da affrontare è quella del precariato. A partire dai 55mila docenti con servizio che attendono risposte concrete. Per questo ritengo che l’approvazione del D.L. Salvaprecari, senza modifiche, debba essere il primo atto di questo nuovo corso. Questa è l’occasione per dimostrare che il nuovo Esecutivo è già maggioranza nel Paese perché capace di intercettare i bisogni delle persone offrendo le soluzioni migliori", conclude.