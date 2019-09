Governo: Bonifazi, 'nessun toscano è vendetta contro Renzi'

Roma, 13 set. (AdnKronos) - "Dispiace che per vendicarsi della stagione renziana il Pd abbia cancellato tutta la Toscana dai ruoli di governo. Abbiamo vinto ovunque in Toscana, siamo il primo partito: non meritavamo questo trattamento. Buon lavoro al Governo". Lo scrive su twitter Francesco Bonifazi.