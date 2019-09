Figlio sotto i ferri, il dolce messaggio di mamma Gregoraci

Roma, 13 set. (AdnKronos) - Tenero messaggio di Elisabetta Gregoraci per il figlio Nathan Falco. "Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave, dobbiamo rimuovere i ferri al braccio) - scrive la showgirl su Instagram -, qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto". "Be strong my love" conclude suggerendo al piccolo di soli nove anni, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, di "essere forte".