Ue: Provenzano, ‘in nuovo rapporto Italia e Sicilia tornino protagoniste’

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "Tra le priorità del nuovo Governo c’è anche un nuovo rapporto con l’Europa che deve essere un rapporto di confronto leale, ma di protagonismo dell’Italia e del Sud. In questo quadro la Sicilia è strategica, la Regione deve superare e spezzare il suo isolamento. Al Mediterraneo dobbiamo guardare come un orizzonte strategico". Lo ha detto durante la sua ultima tappa a Palermo il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.