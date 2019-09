Scuola: Salvini, 'piccineria contro di me rinviare educazione civica'

Orvieto, 12 set. (AdnKronos) - "Oggi comincia l'anno scolastico in tante regioni d'Italia, è legge dello Stato su iniziativa dei parlamentari della Lega una cosa che avrebbe dovuto essere effettiva già da quest'anno e invece l'hanno rimandata all'anno prossimo E' in vigore la legge che riportava sui banchi di scuola come materia di studio obbligatoria l'educazione civica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, hanno detto no, l'anno prossimo. Per dirvi la piccineria e la meschineria di gente che pur di far dispetto a Salvini e alla Lega fanno un danno agli italiani". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio ad Orvieto.