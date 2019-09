Pedemontana: società, 'ricusazione Corte dei Conti a decreto è superata' (2)

(AdnKronos) - "Il tanto atteso secondo atto aggiuntivo al contratto stipulato tra lo Stato e la società concessionaria che avrebbe dovuto allungare all’infinito i tempi di costruzione, ridurre l’opera e contemporaneamente esonerarla dalle tasse è stato bocciato dalla Corte dei Conti", aveva spiegato in una nota Dario Balotta, di Europa Verde. Nella deliberazione della Corte in particolare si fa riferimento all' "interesse pubblico" dell'opera, spiegando che pertiene al Cipe la "misurazione" del persistente interesse pubblico delle opere.