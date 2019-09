Pd: Richetti, 'su soldi campagna di fango, davvero mortificante'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Come ha detto Zanda, io ho sempre versato tutto regolarmente". Matteo Richetti torna con l'Adnkronos sull'accusa di non aver saldato regolarmente i contributi dovuti al Pd. Il senatore ex-dem spiega di aver versato quanto dovuto e che la regolarità dei versamenti è stata confermata dal tesoriere del Pd, Luigi Zanda. E per Richetti il sospetto che si tratti di veleni seguiti alla sua scelta di lasciare i dem c'è tutto: "Nel momento della mia decisione, sofferta e politica, parte una campagna tutta tesa a screditare e infangare. Una cosa davvero mortificante".