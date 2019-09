Pd: Meloni, 'scuola di politiche cresce sempre di più'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Questo per noi è un anno dei record, la Scuola di politiche sta crescendo sempre di più. Tantissimi studenti, moltissime candidature e, anche in questa edizione della Summer, tanti relatori. La Scuola si espande con altre sedi in Italia e con nuove attività”. Lo ha sottolineato Marco Meloni, direttore della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta, in apertura della quarta edizione della Summer school di Cesenatico, Italia Mondiale.

“Il titolo scelto quest’anno -ha spiegato- è Italia Mondiale. Vogliamo comprendere che cosa pensa l’Italia, che cosa pensano i cittadini, quali sono punti di debolezza del nostro sistema e quali sono le sue potenzialità. L’Italia ha bisogno di portare persone competenti nei luoghi di responsabilità. Promuovere una classe dirigente di qualità è la nostra missione".