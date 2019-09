Infortuni: sindacati Lombardia, 'da gennaio 103 morti, ora risposta forte'**

Milano, 12 set. (AdnKronos) - Cgil, Cisl e Uil Lombardia chiedono una "risposta forte e immediata degli organi competenti" sui continui infortuni in Lombardia. Con l'incidente plurimo di Arena Po, in provincia di Pavia, sale a 103 il numero dei morti sul lavoro in Lombardia da inizio anno. "Una situazione inaccettabile", affermano in una nota congiunta i sindacati. (segue)