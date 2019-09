Infortuni: Peluffo, 'sicurezza su lavoro priorità per istituzioni'

Milano, 12 set. (AdnKronos) - Sull'incidente avvenuto a Pavia dove hanno perso la vita quattro operai è intervenuto Vinicio Peluffo, segretario del Partito democratico Lombardo. "La notizia dell’incidente - ha detto avvenuto in un’azienda agricola nel pavese ci addolora. Il nostro pensiero va ai famigliari delle vittime. La tragedia ci pone di fronte al problema della mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro".

Peluffo chiede alle istituzioni di considerare "la prevenzione degli incidenti come un tema prioritario. Le istituzioni devono compiere tutti gli sforzi possibili per garantire la formazione e per insegnare la cultura del lavoro. La salute - conclude - deve essere in cima alle nostre agende politiche".