Governo: Salvini, 'mi hanno fregato? no ma in paese normale si sarebbe andati al voto'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Mi hanno fregato? No, penso solo che in un paese normale se un governo non funziona più si riva al voto. Rifarei tutto quello che ho fatto anche se stiamo assistendo a scene orrende sulle poltrone, stanno riaprendo i porti ma se pensano di far dispetto a Salvini riaprendo i porti, sappiano che stanno facendo un dispetto agli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4.