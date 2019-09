Fmi: candidata Georgieva incontrerà il 24 comitato esecutivo

Roma, 12 set. (AdnKronos) - Kristalina Georgieva, la candidata al ruolo di direttore generale del Fondo monetario internazionale incontrerà bilateralmente i direttori esecutivi a partire dalla prossima settimana e quindi dovrebbe incontrare il board del Fondo il 24 settembre prossimo. Ad annunciarlo è l'Fmi.

L'economista bulgara Kristalina Georgieva, ora ceo ad interim della Banca Mondiale, è stata scelta come candidata dall'Ue il primo agosto superando l’ex presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem. In assenza di un'altra candidatura è l'unica candidata per succedere a Christine Lagarde come direttore generale.