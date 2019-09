Fiume: Ciriani (Fdi), 'D'Annunzio tra i più importanti poeti mondiali'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "E' assurda la polemica imbastita dalla presidente croata riguardo la collocazione di una statua di Gabriele D'Annunzio a Trieste. D'Annunzio rappresenta uno fra i più importanti poeti italiani, se non mondiali, e merita quindi un riconoscimento. Spiace dover ricordare qualcosa che dovrebbe essere ovvio: all'epoca Fiume era una città a maggioranza italiana e di sentimenti favorevoli all'unione con l'Italia e lo è rimasta fino al 1945, quando i nostri connazionali sono stati costretti ad abbandonare la città e diventare esuli. Nessuno può impedire all'Italia di ricordare la propria storia o suggerire chi o cosa commemorare, anche perchè le passioni devono rispondere alle categorie del tempo". Lo afferma il capogruppo di Fdi al Senato Luca Ciriani.

"Per noi -aggiunge- 'l'occupazione' di Fiume da parte di D'Annunzio rimane un'Impresa, ma va considerata nella consapevolezza che oggi nessuno si sognerebbe di ingerire nelle scelte di una nazione sovrana e amica come è la Croazia; e certamente nessuno, se non un folle, prenderebbe le armi. Peraltro, se qualcuno lo facesse saremmo pronti a difendere il diritto alla sovranità del popolo croato, così come lo facciamo tutti i giorni nell'Aula del Senato nei confronti della nostra Patria. Tutto ciò però nel pieno rispetto della propria identità. A nessuno può essere imposto di dimenticare o di sottacere la propria storia. Ed è per questo .conclude Ciriani- che non accettiamo lezioni da chi rappresenta una nazione in cui ancora esistono piazze intitolare a Tito, lui sì sterminatore di cultura diverse".