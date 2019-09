Fisco: Serra (Algebris), 'con carta paghi Iva al 15%, usi contanti paghi al 30%'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "In Brasile e Corea l'evasione è crollata quando chi utilizza carta / bancomat può dedurre tutte le spese dal reddito e chi invece usa banconote no. Propongo idea semplice. Con bonifico o bancomat/carta paghi Iva al 15%. Usi contante paghi Iva al 30%. Così evasione crolla del 90%". Così in un tweet Davide Serra, il fondatore e Ceo di Algebris Investments.