Fiere: torna a ottobre Salone Franchising Milano, 'settore dinamico' (2)

(AdnKronos) - Assofranchising da questa edizione è Main Partner e nel suo Rapporto 2019 fornisce alcuni numeri e tendenze dall’analisi di 961 insegne, delle quali 861 italiane e, di queste, 174 presenti anche all’estero. In particolare, il Rapporto conferma l’espansione del franchising nel mondo della ristorazione con un incremento del 5,5% e 9 nuove reti attive. Un settore che si classifica in terza posizione nella suddivisione merceologica dei franchisor (17,9%), con una crescita del giro d’affari dell’11,6%, superando oltre 2,2 miliardi di euro. In crescita anche le insegne dei servizi (+8,8%), grazie all’incremento del numero di reti attive (+19 unità), un settore che costituisce il 24,6% del totale delle insegne in Italia. Trend positivo anche per il settore casa con un’espansione del 6,8% e 47 reti attive.