Bolloré: nel primo semestre fatturato +4%, utile netto a 149 mln (+54%)

Parigi, 12 set. (AdnKronos) - Il gruppo Bolloré ha chiuso il primo semestre dell'anno con un fatturato pari a 11,78 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto si attesta a 149 milioni di euro, in progressione del 54% rispetto ai 97 mln di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il gruppo Bolloré in un comunicato. Il cda di Bolloré ha deciso la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,02 euro per azione, identico a quello dell'anno scorso.