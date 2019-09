Autonomia: Regione Veneto a Boccia, da parte nostra volontà di giungere a testo condiviso

Venezia, 12 set. (AdnKronos) - “Leggiamo con stupore le dichiarazioni odierne del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, secondo il quale una delle cause della mancata stipulazione dell’intesa fra Governo e Regioni dovrebbe essere ricondotta all’assenza di una risposta da parte delle Regioni stesse alle eccezioni poste dalle Amministrazioni centrali nel corso del negoziato". Lo sottolinea il prof. Mario Bertolissi a capo della delegazione trattante del Veneto per l’attuazione dell’autonomia differenziata, replicando alle dichiarazione del ministro per gli Affari Regionali.

"Fermi restando infatti i nodi politici della trattativa, che, appunto, solo in sede politica potevano essere sciolti, la Regione del Veneto tra la fine del 2018 e il 2019 ha partecipato a circa 35 incontri tecnici di approfondimento nelle diverse materie interessate dal progetto autonomistico - sottolinea - A testimonianza del costante approccio fattivo della Regione, sempre improntato ad instaurare un positivo dialogo con i Ministeri che hanno acconsentito di addivenire a un confronto, vi sono tutti gli scambi avvenuti con il Dipartimento Affari Regionali, da cui emerge con palese evidenza la volontà della Regione di giungere ad un testo condiviso, anche aprendo alla modifica della formulazione delle originarie richieste in vista del raggiungimento di una posizione comune”.