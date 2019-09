Aeroporti: Art, Adp notifica avvio consultazione per modifica diritti

Roma, 12 set. (AdnKronos) - L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) avvisa che la Società Aeroporti di Puglia Spa (AdP), affidataria in concessione della gestione della Rete aeroportuale pugliese costituita dagli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, ha notificato l’apertura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali, da applicarsi nel periodo tariffario 2019-2022, indicando di aver programmato l’avvio della procedura medesima per il 16 settembre. Lo rende noto l'Authority in un comunicato.

La AdP ha presentato all’Autorità il documento di consultazione che sarà dalla stessa messo a disposizione degli utenti aeroportuali in lingua italiana ed inglese.