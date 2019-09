Palermo: Sequestrato camion carico di gomme, due denunciati

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La Polizia Municipale di Palermo ha denunciato due uomini che, a bordo di un camion, trasportavano illecitamente 20 copertoni utilizzati come parabordi per barche che avrebbero smaltito in maniera irregolare. Gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, in servizio per il controllo del territorio finalizzato al contrasto al conferimento irregolare dei rifiuti, in abiti civili e con auto civetta, hanno individuato il mezzo carico che transitava in via Ammiraglio Rizzo all’altezza di via Leotta.

I due uomini, L.R. di 54 anni e G.L. I. di 43 anni, dipendenti di una ditta che ha sede all’interno dei Cantieri Navali e che si occupa di ambiente, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria in quanto il mezzo è risultato sprovvisto di formulario per il trasporto dei rifiuti e non iscritto all’albo Gestori Ambientali. Il camion è stato sequestrato.