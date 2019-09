Migranti: Steier (Lifeline), 'farli scendere da Ocean Viking e poi in aereo in Germania'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "La soluzione giusta per la Ocean Viking sarebbe quella di fare scendere, con una motovedetta della Guardia costiera, gli 84 migranti a bordo, portarli a riva e poi farli salire su un aereo e portarli in Germania". E' la proposta di Axel Steier, responsabile della ong tedesca Lifeline, che nei giorni scorsi ha salvato oltre cento persone a bordo della nave 'Eleonore'.

Steier, in una interivista all'Adnkronos, spiega che "la Germania ha i fondi necessari per potersi occupare dei migranti che si trovano sulla Ocean Viking - dice - L'importante è farli scendere dalla nave, non possono essere tenuti ancora sulla nave, come è accaduto con la nave 'Eleonore'. Mi auguro che il nuovo governo operi in discontinuità con quello precedente".