Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino come il diritto prevede, e si occupi poi dei veri problemi di questo paese, dimostrando di avere imparato la lezione, di avere compreso i rischi di fare propaganda sulla pelle delle persone". Lo ha detto all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, parlando della nave Ocean Viking, con a bordo 84 persone ancora in acque internazionali.

"Va restituita alla politica la dignità che ha perso, e che purtroppo ha cominciato a perdere con le politiche migratorie inaugurate dal centro sinistra nel 2017 - dice Sciurba - Il cambio di rotta deve essere profondo, culturale, serio. Sbarcare i naufraghi di oggi e di domani è solo il primo passo".

"Cancellare l'accordo criminale con la Libia e smettere di fornire soldi e mezzi a milizie e torturatori è il secondo - spiega ancora Alessandra Siurba - Aprire canali di ingresso regolati e sicuri, e pretendere che tutti i paesi UE facciano lo stesso, è il modo per spezzare il traffico degli esseri umani e far sì che non ci siano più naufraghi da soccorrere. Per il resto, c'è un paese da risollevare ripartendo dai diritti".