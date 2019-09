Governo: Miccichè, 'da quando stanno con il M5S quelli del Pd si sono rinco...'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Da quando quelli del Pd sono andati al governo con il M5S si sono rinco...ti. Ormai camminano sempre insieme". E' l'atto di accusa del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè al Pd, dopo che ieri in aula, all'Ars, i dem hanno fatto asse con i grillini per bloccare il 'collegato alla finanziaria. "Quelli del Pd si sono fatti abbindolare in aula dal M5S - attacca Miccichè in un video - Se già prima 5 stelle erano violenti, ora lo diventeranno ancora di più". E aggiunge: "Di solito non parlo male del Pd perché si tratta di una struttura politica che ha una sua logica. Eppure stavolta si sono fatti abbindolare del M5S...".