Case: aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita (3)

(AdnKronos) - In Italia crescono anche i mutui per comprare casa. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto della casa per 11.172 milioni di euro nel primo trimestre 2019. Rispetto allo stesso trimestre del 2018 si registra una crescita delle erogazioni pari a +1,2%. E' quanto emerge nel report banche e istituzioni finanziarie pubblicato dalla Banca d'Italia a fine giugno. Da dicembre 2016 il tasso di riferimento è pari a zero.