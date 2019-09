Venezia: Hillary Clinton a sorpresa visita la 'sua' mostra

Venezia, 10 set. (AdnKronos) - L'ex first Lady Hillary Clinton, arrivata ieri sera a Venezia, proveniente dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha visitato a sorpresa stamani una mostra a lei dedicata, ospitata negli spazi dell'ex Teatro Italia, oggi trasformato in un supermercato.

L'opera dal titolo 'Hillary' realizzata dall'artista Kenneth Goldsmith, ripropone le 60 mila e -mail inserite nel suo server privato che, pubblicate, contribuirono alla sua sconfitta nella corsa alla Casa Bianca nei confronti di Donald Trump. All'uscita dalla mostra, l'ex first lady ha ricordato che in quelle e mail "non c'era nulla di sbagliato o di sconveniente", riguardavano solo la sua vita privata e di tutti i giorni.