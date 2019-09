Ue: Pittella, 'con Gentiloni politiche espansive'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "La nomina di Paolo Gentiloni agli Affari economici rappresenta una grande opportunità per un nuovo corso di politiche espansive in Europa". Lo afferma il senatore del Pd Gianni Pittella. "Per molti anni -ricorda- i socialisti europei, che ho avuto l'onore di guidare, avevano reclamato a gran voce che si restituisse piena dignità a entrambi i sostantivi del Patto di Stabilità e Crescita economica dell'Unione e che la flessibilità non diventasse una sporadica e arbitraria concessione, ma nuovi investimenti pubblici e privati e scelte economiche e fiscali espansive divenissero centrali per realizzare una crescita duratura e sostenibile per il continente".

"L'austerità ha mostrato tutta la sua carica recessiva persino per economie forti come la Germania. La guerra dei dazi e l'uscita scomposta della Gran Bretagna sono nubi che si addensano sull'economia e europea e mondiale. Serve un cambio di passo. La determinazione di Paolo Gentiloni, accompagnata dal suo passo felpato, dalla sua credibilità internazionale, saranno fondamentali -conclude Pittella- per aprire una pagina nuova per l'economia europea".