Ue, Meloni: "Gentiloni bocciato da italiani"

Roma 10 set (AdnKronos) - "Da patrioti siamo felici che all'Italia sia stato assegnato, nella Commissione Europea, un portafoglio importante come gli Affari economici e monetari. Peccato - dice Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia all'Adnkronos - che a ricoprire un incarico del genere sia stato chiamato un politico che gli italiani hanno bocciato, hanno mandato a casa e che il M5S ha fatto rientrare dalla finestra grazie al #pattodellapoltrona con il Pd. Gentiloni è l'uomo perfetto per non cambiare nulla in Europa, difendere gli interessi della finanza speculativa e rafforzare l'egemonia franco-tedesca".