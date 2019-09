Ue: Amendola, 'auguri Gentiloni, persona giusta al momento giusto'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Per l'Italia è un onore ottenere la delega agli Affari Economici della Commissione Ue. Importante e prestigiosa. Significa che il Paese è tornato protagonista in Europa. A Paolo Gentiloni auguri per una grande responsabilità, la persona giusta al momento giusto". Lo scrive il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola, su twitter.