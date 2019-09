Scuola: Sicilia, il messaggio augurale dell'assessore Lagalla (2)

(AdnKronos) - "Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola siciliana, non mancando di cogliere l'esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno di sviluppo sostenibile della Regione in termini di infrastrutture, investimenti, qualità della vita e auspicabile crescita delle opportunità di lavoro - dice ancora Roberto Lagalla - Occorre, tuttavia, comprendere quanto importante sia, da parte delle nostre Comunità, favorire una qualificata e potente azione formativa e creare diffusamente le condizioni per generare competenze, diversificate e moderne, capaci di alimentare nuove professionalità e di accrescere la competitività regionale sullo scenario nazionale ed internazionale". "Affermava Gandhi: “L'uomo si distrugge con la politica senza princìpi, con l'intelligenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità...”, dice Lagalla.

"E poiché la Scuola resta la più alta e nobile sede per la costruzione di un “nuovo umanesimo”, al quale ci richiamano con forza gli attuali segni di forte disgregazione sociale, l'avvio dell'anno scolastico assume, ben oltre il rituale valore della ricorrenza, quello, molto più significativo, di pregnante occasione per promuovere una collegiale riflessione sulla eccezionale rilevanza della funzione educativa nel processo di crescita dell'Uomo e di cambiamento della società - prosegue Lagalla -Con questi sentimenti, fortificati dall'entusiasmo per la complessità della sfida che tutti ci attende, formulo agli Studenti siciliani, ai Dirigenti scolastici, ai Docenti e al Personale tecnico-amministrativo i più sinceri auguri di buon lavoro, certo che, anche quest'anno, non mancherà, da parte di tutti e di ciascuno, il migliore e più responsabile contributo personale a servizio della Scuola siciliana che rappresenta, per la natura stessa dell'istituzione, il volano indispensabile per la elaborazione del futuro e per l'ulteriore sviluppo del territorio".

"Alle Famiglie che, con molta fiducia e qualche apprensione, affidano i propri figli al sistema scolastico regionale, mi piace confermare il convinto impegno del Governo a sostegno delle politiche di potenziamento dell'istruzione nell'Isola, rivolgendo ad esse l'invito a divenire, sempre più, parte integrante del progetto educativo posto in essere dalla Scuola, nell'interesse delle giovani generazioni e del processo di avanzamento, sostenibile e durevole, della Regione Siciliana. A tutti i rinnovati auguri di un sereno e proficuo anno scolastico", conclude l'assessore Roberto Lagalla.