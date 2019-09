Scienza: Verona, apre il 'Children's Museum', dedicato ai bambini

Verona, 10 set. (AdnKronos) - Il Nordest ha finalmente il suo cuore che batte fra scienza e curiosità, fra emozioni e divertimento. Dieci giovani esploratori infatti hanno varcato per primi, esattamente alle ore 10 di oggi, la soglia del Children’s Museum Verona. E sembrava quasi avessero in mente le parole di Albert Einstein: "La cosa importante è non smettere di porre delle domande. Mai perdere il gusto di una sacra curiosità". Nelle espressioni meravigliate e nel desiderio appassionato di scoprire il museo da parte dei dieci bimbi selezionati quali vincitori di un contest veicolato dalla pagina Facebook del CMV, si è potuto decisamente capire il senso del claim della struttura: 'Il potere della curiosità'. Children’s Museum Verona è un progetto di Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza a famiglie e bambini con metodi innovativi, che ha come partner principale Fondazione Cariverona.

Children’s Museum Verona è il primo progetto del genere a Nordest. Si trova in via Santa Teresa 12, nell’area degli ex Magazzini Generali del capoluogo scaligero. Mille metri quadrati su due piani, un percorso che si snoda su aree diverse, attraverso esperienze emozionali e immersive. Acqua e aria, musica e colori, luce e arte: leve e prospettive diverse, così come mutano i modelli pedagogici pensati ad hoc per le varie fasi evolutive del bambino. Il primo tour dei dieci ambassador ha mostrato in pratica quello che rappresenta Children’s Museum Verona: movimento e divertimento, proprio come insegna l’educazione informale.

"Uno spazio moderno e attuale a misura di famiglia – spiega il sindaco di Verona Federico Sboarina –, ma anche un museo interattivo dedicato al gioco e alla sperimentazione dei più piccoli, oltre ad un perfetto esempio di rigenerazione urbana. Il Children’s Museum rappresenta tutto ciò. Ecco perché siamo orgogliosi di inaugurare questa nuova struttura, la prima di tutto il Nordest, e di aprirla alla città. Ringrazio il Gruppo Pleiadi e Fondazione Cariverona per aver creduto in questo grande progetto, ispirato alle migliori esperienze internazionali del settore".